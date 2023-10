Irene Urdangarin se va a vivir a la Zarzuela para "centrarse en estudiar un idioma" y "sacarse el carnet de conducir"

Irene Urdangarin estaría a punto de mudarse a la Zarzuela donde viviría con su abuela, Sofía. Así lo asegura en TardeAR la periodista Silvia Taulés, que indica que, tras la marcha de Leonor y Sofía, allí solo viven los reyes y la reina doña Sofía.

Según su información, Irene Urdangarin ha dado un giro de 180 grados a sus planes. Y es que, aunque la idea de la hija de la infanta Cristina era empezar sus estudios en la escuela de hostelería de Suiza, la joven decidió dejarlo de lado un año.

"A finales de verano, Irene les da un disgusto a sus padres y les dice que no quiere seguir estudiando porque no tiene claro qué quiere estudiar", anunciaba la colaboradora, que añadía que Irene Urdangarin habría hablado de hacer viajes de cooperación, aunque esto aún no está claro.

Por eso, siempre según la periodista, sus padres le habrían recomendado a Irene "centrase en estudiar un idioma" y "sacarse el carnet de conducir", algo que sus hermanos hicieron en Madrid.

Sobre el segundo asunto, y según informa Vanitatis, la autoescuela ofrecería la posibilidad de hacer un curso intensivo con clases de mañana y tarde. Además, según la misma información, existe la posibilidad de que el profesor se desplace hasta Zarzuela para que puedan tener clases practicas de conducción por los jardines de palacio.