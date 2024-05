El inesperado anuncio de Ángel Cristo que provoca un ataque de risa a Marta Peñate: "Creo que lo hace toda España"

El 'puente de la discordia' entre Ángel Cristo y Aurah Ruiz dio mucho de qué hablar durante la noche del domingo en Supervivientes, y más aún tras el inesperado anuncio que hizo el hijo de Bárbara Rey sobre su compañera, vendiéndolo como "un bombazo".

Tras la discusión, Aurah se rompió a llorar, todavía encima del puente. "Me duele porque ha sido una traición y toda la playa me advirtió de que podía pasar", explicó ella sobre su pelea con el que antes era un apoyo indispensable.

La respuesta de Ángel fue terminar el puente, no sin antes soltar la noticia. "Esto va a hacer que se ensucie su imagen", advertía Cristo. "Sí, es verdad, Aurah Ruiz se tira pedos", anunció inesperadamente, dejando a cuadros a todo el mundo.

"Yo también me los tiro y creo que toda España y no pasa nada", intervino Sandra Barneda. "Esto lo hago por vosotros, a mí me cansa", le respondió Ángel a la presentadora, insinuando que era por "hacer televisión".

Ángel explicó que su relación de amistad con Aurah acabó porque no sabe disculparse. "Te estás riendo de mí públicamente, yo no digo que tienes los cojones grandes", se defendió Aurah.

Todo este asunto hizo que el público estallara de risa, y no solo el público. Marta Peñate tuvo un ataque de risa que no pudo parar. "No me lo pones fácil", le decía Sandra a la colaboradora, ya que le contagiaba su risa.