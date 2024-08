La inesperada reacción de Terelu Campos ante las palabras de Edmundo Arrocet sobre Alejandra Rubio

Edmundo Arrocet ha vuelto a hablar sobre las Campos, en está ocasión en concreto ha hablado sobre la más pequeña del clan, Alejandra Rubio. Después de haber tenido una relación sentimental con Maria Teresa Campos, el cómico de 74 años ha considerado que conoce lo suficiente a la familia como para poder opinar del embarazo de la nieta de la periodista y se ha pronunciado sobre el mismo en una entrevista en ¡De viernes!. "Terelu, di la verdad. Como madre apoyará a su hija pero eso de que le haya sentado bien el embarazo… No me lo creo", aseguraba.

Además 'Bigote' también contaba como había conocido la noticia del embarazo de Alejandra y cual había sido su reacción. "Yo estaba en Perú y me llamó mi representante diciéndome que tenía una buena noticia que darme. Me sorprendió enormemente, como se conocieron hace poco", reconocía el cómico, recordando que la pareja solo llevaba unos meses de relación cuando se conoció la noticia. "A Teresa y a mi nos gustaba las cosas hechas como antes, con tiempo", continuaba diciendo a la vez que dejaba caer que la abuela de la joven tampoco estaría muy de acuerdo con el embarazo.

La propia Terelu Campos se encontraba sentada en el plató del programa mientras Edmundo hacía esas declaraciones por videoconferencia. "Dice que te conoce muy bien, que sabe cómo te sentó... que Alejandra se ha subido al carro...", le decía Beatriz Archidona a la colaboradora. "¿De Manolo Escobar?", contestaba ella rompiendo el silencio.

Quedando la tensión así algo de lado, Terelu aseguraba que no iba a hablar de la expareja de su madre, pues nunca lo había hecho. "Dice que me contesta, pero debe ser que a veces, no sé, veo muertos, fantasmas o algo, con mi cara, porque yo nunca, nunca he hablado de esta persona, nunca", decía la colaboradora, quien aprovechaba para agradecer a los dos hijos pequeños de Edmundo "el cariño y el respeto" que habían tenido hacia su madre.

No obstante, Terelu aprovechaba para lazar una advertencia: "yo tengo mucha paciencia, mucha, pero igual y un día se me acaba", decía recordando su relación Pipi Estrada. "Mira, yo esto ya lo he vivido de otra manera, en otra etapa de mi vida. Ya lo he vivido con otra persona. Yo lo he vivido", apuntaba.

La colaboradora resaltó que había "ganado en un juzgado", aunque dio a entender que no hablaba de Edmundo a que no puede "encontrar una dirección" a la que dirigir sus reclamaciones.