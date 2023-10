Inesperada eliminación en 'The Floor' en la final: "Se va uno de los rivales más temidos"

La final de The Floor se celebró durante la noche del miércoles en Antena 3. Los concursantes "más temidos" y que habían conseguido el mayor número de celdas, o que habían jugado con la estrategia suficiente, llegaron hasta las últimas rondas.

Uno de los casos más sorprendentes fue el de Edu, concursante al que tenían como "caballo ganador". Paco Luis le retó en la categoría del joven, que era billetes y monedas. "No me gusta la idea de enfrentarme a él, y menos en su tema", aseguró Paco.

Sin embargo, el chico dudó mucho al tener que verbalizar los nombres de los billetes. "Te has quedado encallado en dos billetes cuyo nombre venía escrito en ellos", se sorprendió Manel Fuentes tras la derrota de Edu.

"Se va uno de los más temidos", despidió así el presentador al concursante, que aseguró haber pasado "una experiencia genial". "La estrategia está brutal y al final nunca sabes qué dices", añadió el chico.

Antes de marcharse, deseó que fuese Paco quien ganase el programa, quedando solo este, Juanan, Mireia y Daniel como posibles ganadores de los 100.000 euros de premio final.