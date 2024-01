Inés Hernand contradice la postura de TVE sobre la participación de Israel en Eurovisión: "Está siendo una masacre, un genocidio"

La presentadora Inés Hernand, encargada este año junto a Aitor Albizua y Jordi Cruz de los de la alfombra roja y de los distintos especiales previos al Benidorm Fest en RTVE Play y la posgala de La 1, ha vuelto a pronunciarse sin tapujos sobre temas controvertidos, incluso contradiciendo la postura oficial de RTVE, como en el caso de la invasión israelí de la Franja de Gaza.

Cabe destacar que algunos sectores de los eurofans de toda Europa pidieron que se negara a Israel el derecho a participar en Eurovisión 2024 por los miles de civiles palestinos muertos durante la invasión de Gaza, producida como respuesta al ataque de terroristas de Hamás al territorio israelí y a sus ciudadanos.

Antes de la rueda de prensa de presentación del Benidorm Fest, durante la sesión de fotos, Hernand ya decía ante los fotógrafos y cámaras: "No a la participación de Israel en Eurovisión".

Tras eso, en la rueda de prensa, fue preguntada sobre el asunto y amplió su forma de verlo. "Yo condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí. Eso lo digo públicamente como Inés Hernand, no como TVE. No puedo comprometer la posición de la pública, pero yo ahí tengo mi posicionamiento claro. Está siendo una masacre, un genocidio, y yo como persona individual exijo el alto al fuego ya y me he manifestado en ese sentido", decía la presentadora.

"Que participe en el festival de Eurovisión cuando Rusia fue vetada en similares circunstancias… deja entrever otra serie de cuestiones que tiene que ver con el capital. Pero esto lo digo yo como persona individual que tiene su opinión y que no le importa decirlo públicamente porque los que asesinan son ellos, no yo", añadía Inés Hernand.

La postura de RTVE es la de sumarse a lo decidido por la UER, la entidad privada que organiza el certamen, que es la de permitir participar a Israel, según dicen, porque "cumple todas las normas de competición para este año y puede participar, como lo ha hecho en los últimos 50 años".

A continuación de Hernand tomaba la palabra María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, para recalcar la postura de la televisión pública española.

"Hace unos días, creo que dimos a conocer la posición de RTVE. Seguimos exactamente en la misma posición. Somos uno de los socios, ahí se producen una serie de debates internos y al final se toman decisiones que no corresponden de manera individual a RTVE. La cadena lógicamente dice lo que tiene que decir donde toca y a día de hoy es la decisión que se ha tomado y que nosotros de manera individual asumimos como parte de la organización de Eurovisión", aseguraba la representante del ente público.