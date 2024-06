Este lunes en Zapeando, con motivo de la celebración del Gaokao, el examen de acceso a la universidad en China, reconocido mundialmente por su extremada dificultad, Torito ha compartido un incidente que vivió durante la selectividad en Menorca.

Según sus palabras, se vio envuelto en una situación inesperada al quedar accidentalmente atrapado en el servicio: "Me quedé encerrado quince minutos en el baño, por culpa del pestillo".

Ante esta confesión, Dani Mateo ha mostrado escepticismo y ha preguntado: "¿Pero solo o con otro?". Entre risas, el colaborador ha respondido: "¡Si era virgen!".

A pesar de las declaraciones, el presentador ha expresado sus dudas sobre la veracidad del relato, manifestando: "No sé, no te creo, no sé por qué pero no te creo".

Sin embargo, la historia ha tomado un giro aún más sorprendente cuando el zapeador ha revelado que este episodio le otorgó una extensión del tiempo asignado para completar su examen: "Fui el único de Menorca que en la selectividad me dieron un tiempo extra".