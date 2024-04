Iñaki Urrutia se corona en 'Mental Masters' con una ronda en la que dejó a todos con la boca abierta

Mental Masters es uno de los programas más complicados de la televisión, y no es para menos. Debido a sus duras pruebas, no todos los participantes son capaces de salir victoriosos. Aunque ese no ha sido el caso de Iñaki Urrutia, el último de los participantes del espacio de Telecinco.

El humorista no solo se convirtió en el centro de todas las miradas, sino que fue capaz de responder a todas y cada unas de las preguntas una vez subido a ADDA. A pesar de que en la batería de cuestiones muchas destacaban por su dificultad, nada detuvo al vasco a sorpresa de Carlos Sobera.

"Mira que te digo que vayas lento, pero no me haces caso", le aconsejó el presentador al ver como Urrutia no solo respondía a la perfección, sino que, además, lo hacía con gran velocidad. Desde pruebas de memoria, orden o conocimientos básicos, sin apenas dudar, respondió a todo en apenas segundos.

Por mucho que Sobera le pedía tranquilidad "por su padre vasco", Iñaki no hizo caso. Debido a su gran velocidad, finalmente cometió su primer fallo al no saber ordenar de manera correcta los tamaños entre pies, centímetros y pulgadas.

Sin embargo, eso no le hizo rendirse y siguió hasta la última pregunta donde, debido a la falta de tiempo, acabó fallando por segunda vez. Aunque al decir la respuesta se dio cuenta de su error, lo cierto es que durante los siete minutos que duró la prueba acabó logrando 16 aciertos.

Lo más llamativo es que ninguna de sus respuestas fue por casualidad. Por eso, cuando Carlos Sobera le preguntó que cómo era capaz de saber cuánto tiempo exacto tardaban los rayos del sol en llegar a la tierra, el humorista no dudó en responder: "Es el típico dato que tienes ahí flotando, pero que no sabes muy bien".