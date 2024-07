Iker Jiménez lee la emotiva carta de un espectador de 'Cuarto milenio': "El colofón perfecto para esta temporada tan dura"

Cuarto milenio despidió este domingo su temporada 19 e Iker Jiménez quiso hacerlo de una forma muy especial, leyendo la carta que le envió una persona del público en la que le decía lo importante que era su programa para su madre, enferma de cáncer.

"Ustedes son la tripulación, y sin tripulación no hay viaje que valga. Sin ser validados por ustedes, esto no tiene sentido", expresó el presentador. Y, por este motivo, qué mejor que darle voz a un espectador que le daba las gracias por lo que hacían: "Me parece el colofón perfecto para esta temporada tan dura en la que hemos peleado tanto".

"Para muchos, incluido yo mismo, tu programa se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas", comenzó diciéndole el remitente, que le envió esa carta en San Juan (23 de junio) y que se declaraba "seguidor devoto" del espacio de Cuatro.

Pero, sobre todo, el televidente le escribía por una persona muy especial, su madre, Lourdes, que en noviembre de 2023 "fue diagnosticada de cáncer colorrectal metastásico en grado 4" y actualmente "se encuentra en sus últimos momentos".

"Cuarto milenio ha sido una fuente invaluable de consuelo y distracción para ella. Incluso en los días más oscuros, cuando el dolor y el miedo parecen abrumadores, tu programa le ofrece una fuga, un respiro de la batalla constante que enfrenta", aseguró el espectador. "La conexión entre mi madre y Cuarto milenio va más allá de la simple visualización".

Según contó en el mensaje, palpaba la alegría en su rostro, "a pesar del dolor y la fatiga", cuando veía el programa: "Es como si por un momento la enfermedad quedara relegada a un segundo plano".

"No solo ofreces entretenimiento, sino también esperanza y un escape", alabó el autor de la carta. "Tu programa ha sido un faro en medio de nuestra tormenta".

Iker Jiménez, profundamente agradecido, leyó en directo el mensaje y agradeció sus palabras, pues le hacían darse cuenta de "la labor que realiza" el equipo del programa, algo que, a veces, "en la dinámica puramente industrial que tiene la tele", se puede olvidar.

"Fran ha hecho el discurso final de temporada mucho mejor que yo", dijo, antes de despedirse de la última emisión de la temporada, la cual anteriormente describió como "una odisea complicad".