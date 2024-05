Iker Jiménez desvela el porqué de las heridas en sus nudillos: "No son de pelearme con un periodista"

El periodista Iker Jiménez abordaba en su editorial del programa de misterio Cuarto Milenio el problema de los 'clickbait', las noticias falsas y lo que él definió como el "teléfono descacharrado", y lo ejemplificó con su propio caso.

Y es que según el presentador, en muchas ocasiones lee titulares y noticias que malinterpretan o incluso inventan datos sobre él, sacan de contexto sus comentarios o tergiversan su biografía.

Para demostrarlo mostró a cámara sus puños, donde podían verse unas laceraciones, heridas en ambas manos, sobre lo que al parecer se había estado especulando.

"Alguien dice que esto, -enfoca, Camilo-, estas heridas que tengo en los nudillos, son de haberme pegado con un periodista, y lo comentaban", decía Iker haciendo un primer plano de sus nudillos.

"No son de haberme pegado con un periodista. Son de boxeo, con mi amigo Pablo. Pues lo daban por hecho y lo argumentaban: 'como este periodista le ha atacado, quedaron en un sitio'. No me lo puedo creer", se lamentaba el presentador.

"Llegará un momento en el que opinaremos solo en base a nuestros prejuicios", pronosticaba Iker Jiménez, que aún así, procuraba quitarle hierro al asunto: "Hay que tomárselo con humor, porque es para reírse".