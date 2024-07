Iker Jiménez condujo este domingo un nuevo programa de Cuarto milenio, donde aprovechó la despedida para hacer una reflexión tras ser censurado en YouTube: "Son tiempos complicados para comunicar".

El presentador aseguró que mucha gente le dice que, para tener "auténtica libertad", ha de irse "a YouTube o a las redes, porque no habrá nadie que rija las cosas que quieres contar". Sin embargo, el rostro de Cuatro contó lo que le había pasado para ensalzar la tele y criticar las plataformas online.

"En YouTube tenemos La estirpe de los libres, programa que nació con la covid. Pues no dejan de quitarnos programas", contó. "Te quedas diciendo '¿y esta es la cacareada libertad de las redes?'. Pues vaya".

"El último programa que nos han censurado, quitado, borrado fulminantemente, que llevaba más de 1,5 millones de visitas (...) era uno que tuvo mucho eco que se llamó Los que no creen", explicó. "Eran entrevistas a varias personas que no creían en las vacunas de la covid, pero es que esa opinión también hay que darla, aunque luego alguien nos llame negacionistas".

El presentador, que reveló que contó con testimonios de médicos que no creían en la vacuna y aseguró que mostró su asombro ante los testimonios de negacionistas, defendió que estaban contando esa creencia que se extendió en la sociedad como "una labor de comunicación".

"Coge la plataforma y lo quita, no sé por qué, quizá porque mucha gente ha denunciado o por lo que sea. Menuda herramienta", criticó Iker Jiménez. "Esto no es posible en la televisión, que yo sepa. Algún escarceo siempre hay, pero a nivel global, que te eliminan un programa entero es muy difícil".

El conductor se quejó de que las denuncias masivas de usuarios pudieran provocar la eliminación de un vídeo y lo tachó de "robotización un poco peligrosa".

"No es el primer programa que me quitan, son varios. Y ya estoy harto, porque no sé de qué depende", opinó y destacó que hay otras maneras de penalizarte, como no recomendar el vídeo.

"Cuando te metes en algunos temas, ojito con la libertad, y con 'la tele qué mala es y qué panacea son las redes', porque mi experiencia personal es la indefensión", sentenció. "Hay aperturas de libertad si no llamas mucho la atención, pero en cuanto el programa es masivo...".