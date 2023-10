Ignacio advierte a su cita en 'First Dates': "Se te ve la teta..."

"He tenido tres relaciones serias, la última incluso con boda preparada para mayo, pero me fue infiel. Aún sigo teniendo dos vestidos reservados", le contó Estefanía a Carlos Sobera este martes a su llegada a First Dates.

"Con mi primera pareja también me iba a casar, pero después de 9 años juntos la relación se desgastó. Es que en el amor soy detallista, pero muy poco romántica", reconoció.

Estefanía y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Ignacio, que comentó: "No me gusta que estén siempre abrazándome o dándome besos, soy más de que cada uno tenga su espacio".

"Me ha gustado mucho, sobre todo por sus ojos, que eran marrones y me encantan de ese color. También me he fijado en sus manos y me han encantado", afirmó la comensal sobre su pareja de la noche.

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más. Los dos coincidieron en que iban a terapia para sentirse mejor y reforzar su autoestima.

También hablaron de sus aficiones como viajar o bailar y, en ese momento, comenzó a sonar la música en el restaurante de Cuatro, pero Estefanía se dejó llevar excesivamente por la emoción e Ignacio la tuvo que advertir un detalle.

Ignacio y Estefanía, en 'First Dates'. MEDIASET

"Se te ve la teta...", le dijo el barcelonés a su cita, que inmediatamente se levantó el tirante para que no se le bajara más la camiseta. "Tiene buen cuerpo, pero la cara no me ha terminado de convencer, a lo mejor era el maquillaje...", señaló Ignacio.

Al final, Estefanía sí que quiso tener una segunda cita con Ignacio: "Tenemos cosas que conocer el uno del otro". Él, por su parte, prefirió no volver a quedar: "No he notado chispa".