Ibai revela las distintas ofertas que recibió de Mediaset: "Me llamaron los de 'Sálvame' para hacer el programa que quisiera"

Sin duda, es una de las grandes estrellas de internet. Sus proyectos van más allá del streaming y los habituales directos hablando a cámara, pero rara vez da el salto definitivo a televisión, salvo en contadas excepciones. Aun así, él mismo reveló que no ha sido por falta de propuestas, pues le tantearon varias veces de Mediaset.

A Twitch ha llevado programas como las Campanadas con Anne Igartiburu y Ramón García; Disaster Chef, el talent de cocina con creadores de contenido al más puro estilo MasterChef; su propia versión de LOL: Si te ríes, pierdes; o Buscando el amor en Ibailand, una versión de First Dates en la que estuvo incluso Carlos Sobera. Todo ello fue emitido online, pero bebía de formatos puramente televisivos.

Aun así, sí que ha concedido dos entrevistas en la pequeña pantalla: en marzo de 2021 en Lo de Évole; y, el pasado jueves, junto a Piqué en Joaquín, el novato.

En estas apariciones era el entrevistado, pero también podría haber sido presentador si hubiera querido y haber dado el salto definitivo a la televisión, tal y como le reveló a El Xokas en un directo que hicieron paseando por Corea del Sur.

"Hubo un día, hace un año y medio, que quiso tener una reunión conmigo el director general de Telecinco en aquel momento, que de hecho lo han cambiado recientemente", aseguró, en referencia a Paolo Vasile. "Vino con otro tío de Telecinco y quería que hiciese entrevistas en Telecinco a gente muy, muy top".

"Me puso de ejemplo rollo Cristiano Ronaldo. Que me sentara en plan cara a cara, a modo pódcast, pero que fuese para el prime time de Telecinco", le contó al streamer. "Le dije que yo el tema de la tele no lo veía... Pero imagínate la cantidad de dinero que tiene esa gente. No lo acababa de ver. Le dije 'es que no me siento muy cómodo, es mucha responsabilidad, y no sé si la televisión es mi medio como para poder hacerlo'".

"Me llamaron también en su día los de Sálvame para hacer el programa que yo quisiera", explicó, en referencia a La Fábrica de la Tele. "Me dijeron que fuese a Sálvame y que yo presentara el programa que yo quisiera con la gente que yo quisiera (...) y que le podíamos poner el nombre que quisiéramos".

"Hostias, no lo veo. Eso es lo último que yo haría, pero porque no me pega nada, ni me siento cómodo ni la gente va a entender nada, ni absolutamente nada", opinó.