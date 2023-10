Iker Jiménez, sobre el especial de 'Horizonte' por el ataque a Israel: "En 50 años de vida y 33 de profesión no he visto nada semejante"

El ataque coordinado y a gran escala del grupo terrorista Hamás contra diversos objetivos civiles en Israel ha destado una escalada en el conflicto que ese país mantiene con Palestina y miles de muertos inocentes a uno y otro lado de la frontera con la Franja de Gaza.

El hecho y las consecuencias ha conmocionado a muchos, entre ellos al periodista Iker Jiménez que presentará un especial de su programa Horizonte que pasa de Cuatro, donde tiene sus emisiones habituales, al prime time de Telecinco.

El especial ofrecerá testimonios de familiares de las víctimas y de quienes lo vivieron, así como información e imágenes inéditas, abordará la última hora sobre la situación en la zona y profundizará en el origen del conflicto, con las valoraciones de Daniel Bashandeh, analista político; Rafael Dávila, general de división retirado y escritor; y José Félix Ramajo, instructor en seguridad privada profesional.

"Este tema me ha impactado especialmente. En 50 años de vida y 33 de profesión yo no he visto nada ni semejante, y he visto muchas cosas. Estoy muy tocado y con cierto estrés postraumático por lo visto". "El especial que vamos a hacer es especialmente duro para mí", avanza Iker Jiménez.

"La sagrada labor del periodista es enseñar lo que pasa, porque si no, no se aprende y queda minimizado", explica el investigador sobre la necesidad de este especial de Horizonte.

"Hay gente que dice que es una acción de guerra, como si fuera una estadística y claro, no han visto lo que yo he visto", alega Jiménez.

"El asunto del kibutz de Re'im, el concierto con 300 personas jóvenes, muertas, masacradas... Las únicas aristas que veo en este conflicto y esta acción terrorista concreta es descubrir la terrible falta de empatía que nos envuelve".

"Y eso me explica muchas cosas sobre tantas historias de la historia. Cuando el enemigo es un objeto y ya no es una mujer, ya no es un niño... pero si es de los otros ya hay tibiezas. Y esto es un mal, es el terror más absoluto. Y desgraciadamente ser consciente de ello es la única arista que hay, lo demás son justificaciones que son, en mi opinión, imperdonables".

Fuentes en la zona

El perodista asegura que Horizonte ha accedido a "fuentes diferentes en la zona" y han accedido "de manera privilegiada" a lo que ha pasado "en esa razia, en esa masacre de civiles".

Para el periodista e investigador esto ha sido un "ataque sistemático terrorista filmado para crear terror de una manera como yo no había visto".

"A parte de las cuestiones geopolíticas, esto ha sido un grupo armado incontrolado y programado que ha actuado contra familias como puede ser la de cualquiera, de la forma más horrible que he visto jamás", expresa Iker Jiménez.

"Esa sangría, casa por casa, masacrando familias enteras en sus habitaciones, decapitando… genera un impacto en cualquier alma humana", reflexiona el periodista, que afea la fría y calculada reacción de algunos.

"Hay quien anda con cuestiones políticas, calculando friamente qué dicen y qué no dicen y gente justificando cuestiones con las que nadie estamos de acuerdo, porque todos estamos con los inocentes sean de donde sean", dejaba claro el presentador, que describe lo que ha ocurrido como "un exterminio" y "una limpieza étnica". "Ver la frialdad absoluta de algunos en Occidente te deja pensativo sobre la psicopatía que nos domina y la falta de empatía con familias que han sufrido lo que han sufrido".

"Cuando se habla de racismo, qué cuidado se tiene y cómo defienden cosas lógicas y sin embargo aquí ha habido condescendencia quizá porque son judíos. A mí me dan igual judíos, los unos o los otros, me da exactamente lo mismo. Yo sólo veo seres humanos, no que sus países estén implicados en una guerra injusta en unas circunstancias", expone Jiménez.

"Los que están en diferentes instituciones, de cualquier país no solo España, es Occidente entero, o no se dan cuenta de lo que ha pasado realmente o no quieren verlo", critica el investigador, que no ve bien esa supuesta equidistancia y frialdad de la reacción internacional.