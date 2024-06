El hombre 'obligado' a convivir con su exsuegra: "A mí no me cuidaban, tenemos tres hijos en común y quieren declarar a mi favor"

El pasado martes, En boca de todos conectaba en directo con Marisol que, después de 27 años, tomó la decisión de separarse de su marido, Antonio. Sin embargo, la vivienda que compartían, una donación de la madre de ella, quedó repartida al 50% y cada uno hacía su vida en la su parte de la casa.

Cuando Marisol rehízo su vida, se marchó a vivir con su nueva pareja, dejando en la casa a su exmarido y su madre, 'condenados' a convivir debido al acuerdo de divorcio que estos firmaron.

Este miércoles, En boca de todos ha contactado en directo con Antonio para conocer su versión de los hechos: "La casa era de mi exsuegra, pero no nos la dio gratis, se la compramos por dos millones de pesetas".

Asimismo, el hombre ha apuntado el motivo del divorcio: "Yo venía de trabajar y no se me cuidaba. Yo nunca comía ternera, comía cerdo y todos los demás comían ternera. Había dos compras, pero ya no se trata de lo que diga ella o lo que diga yo. Tenemos tres hijos en común y quieren declarar, decir la verdad. No llevan mi sangre, tienen la de ella, pero me siento en la misma mesa".

"El acuerdo es que yo me quedo una parte de la casa y ellos se quedan otra parte de la casa, yo les cedí el salón. Hasta que se muera ella no me va a dar el salón. Lo único que reclamo aquí es independencia, lo que quiero es que me den lo que me pertenece. Si tengo que esperar, espero, pero que se arregle el terreno, que se puede dividir. Yo no tengo por qué estar pagando el 50% de todos los gastos cuando tengo una tercera parte de la vivienda", ha reclamado Antonio.