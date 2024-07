La Puebla del Río, en Sevilla, se ha convertido en un verdadero infierno para sus habitantes que, desde hace años, tienen que convivir con la ingente cantidad de mosquitos que viven en la localidad andaluza.

Sin embargo, en las últimas horas, todos los medios de comunicación se han hecho eco de las consecuencias de esta plaga de mosquitos que se ha cobrado la vida de una mujer de 86 años que, tras una picadura, contrajo el virus del Nilo.

Este lunes, Vamos a ver ha podido hablar con Antonio Pineda, hijo de la fallecida, quien ha destacado que su madre gozaba de una salud excelente. Además, el hombre ha apuntado que los vecinos de La Puebla del Río llevan años pidiendo a la Junta de Andalucía que se fumigue bien la zona.

"Mi madre parecía más joven de lo que era, era muy jovial, muy activa, leía, viajaba, se movía, era totalmente autónoma. Vivía sola, no tenía ningún grado para que dependiera de alguien en casa", ha señalado Antonio que, además, ha dejado claro que su madre "estaba sana, solo tomaba una pastillita para la tensión".

"Nosotros teníamos experiencia en esto porque, en 2016, cuando todavía no se hablaba del virus del Nilo, mi padre tuvo una meningitis anómala que empieza con fuertes dolores de cabeza, vómitos, incapacidad de mover las extremidades... esto se va agravando hasta un punto que se va perdiendo tanta musculatura que pierden capacidad respiratoria y muchos casos terminan en fallecimiento", ha recordado Antonio.

"Mi padre, en ese año, salió con mucha dificultad, con muchos dolores, fisioterapia... Intentó recomponer su musculatura y, con alguna limitación, finalmente salió. En mi madre empezamos a ver los mismos síntomas, exactamente iguales. De hecho, todo empieza a saberle mal, la comida, el agua...", ha agregado el hombre.

"La llevamos a urgencias y la echaron para atrás porque no encontraron los síntomas suficientes. Al día siguiente, ante nuestra insistencia, le hicieron una punción, dio positivo en meningitis, que es lo que provoca el virus del Nilo y, después, llegó con el resultado positivo en este virus", ha explicado el hijo de la fallecida.

Finalmente, Antonio no ha podido evitar cargar contra las autoridades: "Me trago los sapos, ayer enterré a mi madre y tengo que dar visibilidad a lo que vivimos, lo que hemos llegado a normalizar, pero a determinadas horas esto es inhumado y, encima, mata, por lo que se complica más".

"Las administraciones no dejan claro quién tiene la responsabilidad, pero me gustaría que se sienten en una mesa a pan y agua hasta que se aclaren, sepan quién tiene la responsabilidad y lo que tienen que hacer. Me temo que esto pase desapercibido en dos días y, cada verano, nosotros seguimos teniendo la misma circunstancia. Ninguna institución coge la responsabilidad y se pasan la pelota", ha agregado Antonio Pineda.

"Alguien que tenga el rango más alto los tendrá que sentar, que en este rincón de Europa vivimos como si estuviéramos en África. Por ser zona natural y protegida hay que tener cuidad con infinidad de productos.. pero hay que compatibilizarlo con las vidas y los que lo sufrimos. Necesitamos que alguien se eche este tema a la espalda de verdad y solucione lo que ocurre en este rincón de Europa", ha sentenciado Antonio Pineda.