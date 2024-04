El hijo de Eugenio, 23 años después de su muerte: "El día que nació mi hija me dijo que ya no quería vivir. Esa noche le dio un infarto"

Gerard Jofra, hijo de Eugenio, rindió este lunes homenaje a su padre en Y ahora Sonsoles, donde habló de su figura y recordó anécdotas del humorista, fallecido hace ahora 23 años a la temprana edad de 53 años.

Él es el hijo mayor del cómico y la persona que ha seguido su legado, ya que también es artista. "He vivido cosas que probablemente no tocaban por edad, pero con los años se agradece", aseguró.

Gerard también habló de Conchita, la segunda esposa de Eugenio, según él la impulsora de su carrera y la única mujer de la que su padre se enamoró "un poco".

Además, recordó el día que murió Eugenio. Fue el día del nacimiento de su hija, que coincidió con el momento en el que Eugenio, su padre, le dijo que ya no podía más y no quería vivir. "Me dijo que ya no podía más. Y esa noche le dio un infarto. Me pidió que continuara con su obra", explicó.