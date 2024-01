Vanessa Escobar, la hija de Manolo Escobar, ha denunciado no tiene patrocinadores suficientes para poder realizar un homenaje a su padre por los diez años de su fallecimiento.

A causa de esta falta de financiación, la hija del artista ha tenido que cancelar el concierto. Para hablar de esta problemática, Vanessa ha visitado este viernes Y ahora Sonsoles.

No obstante, Vanessa Escobar ha dicho que la reacción le parece "muy dramática": "Me he quedado alucinada con los titulares". "No me he quedado sola, hay muchos artistas que quieren participar", ha aclarado la invitada.

"Las pocas empresas con las que pude contactar me decían que el perfil no era, porque se buscaba un perfil más juvenil", ha expuesto Vanessa como principal problema de la falta de patrocinadores.

No obstante, Vanessa ha insistido en que la gente le escribe para saber dónde puede adquirir las entradas, y ella les tiene que comunicar que se ha cancelado.

Por otor lado, la hija del artista ha expresado que siente que no se le ha homenajeado a su padre como se debería. "Han pasado diez años, pero es muy fuerte que tanto el Ayuntamiento de Almería como el de Benidorm no hayan encontrado sitio para un museo", ha explicado.