Hiba Habouk, en 'El Hormiguero': "Brad Pitt me confundió con Angelina Jolie en un estreno"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de Hiba Abouk y Andrés Velencoso, que presentaron la serie de Atresplayer Eva & Nicole, que se estrena en la plataforma el domingo 2 de junio.

La historia nos sitúa en el glamour del Marbella de los 80, donde dos mujeres de la alta sociedad marbellí acaban enfrentadas por un pasado en común en el que llegaron a ser amigas.

"Quería hacer la serie porque el único personaje confirmado era el de Belén Rueda y tenía muchas ganas de trabajar con ella", reconoció la actriz.

Pablo Motos destacó que Velencoso tuvo que fumar en la serie cuando no es fumador, pero Habouk comentó que "como fumaban todos, yo me negué a hacerlo, y me alegro mucho de haberlo hecho".

El presentador también quiso que su invitada recordara una anécdota que le pasó con un conocido actor de Hollywood: "Fui al estreno de la película Babylon en París porque participaba una amiga mía", comentó la intérprete.

Y continuó contando que "en un momento dado, Brad Pitt se cruzó con nosotras y se me quedó mirando, me saludó y se fue. Al rato, mi amiga me dijo que se había quedado así porque se había pensado que era Angelina Jolie".

Habouk concluyó diciendo que "es espectacular que Brad Pitt te mire con interés. Es que es guapísimo, no es medio normal".