Hiba Abouk habría "roto por completo" su amistad con Álvaro Muñoz Escassi

En medio de la polémica ruptura de Álvaro Muñoz Escassi con María José Suárez, Hiba Abouk, ha sido relacionada sentimentalmente con el jinete. O al menos así lo ha asegurado este jueves la actriz. En unas declaraciones emitidas por TardeAR, Abouk ha aclarado: "No hay ninguna relación. Está todo más claro que el agua".

Además, la intérprete ha añadido: "Nunca me pronuncio sobre estas cosas, no hay absolutamente nada y no tengo nada más que decir". La contundente negación ha llegado tras una pregunta de la reportera sobre el estado emocional de Escassi, a lo que Abouk, visiblemente molesta, ha respondido con un tajante: "No es mi cometido".

Según Leticia Requejo, la actriz empezó a molestarse por las informaciones que la asociaban con el también empresario desde el pasado domingo. Requejo ha explicado que a Abouk "no le gusta el modus operandi de Escassi" y sospecha que podría ser él quien esté filtrando estas noticias.

La periodista también ha revelado que el enfado de Abouk creció cuando Escassi confirmó, a través de un mensaje a TardeAR, que ambos "se estaban conociendo".

Tal y como ha contado la colaboradora, desde el lunes, Escassi ha intentado contactar con Abouk sin éxito, ya que esta no ha respondido a sus llamadas ni mensajes. "No quiere saber absolutamente nada de él", ha afirmado Requejo, concluyendo que "la amistad se ha roto por completo".