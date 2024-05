La hermana de William Levy, sobre el conflicto sentimental del actor: "Las cosas entre pareja se deben resolver en privado"

William Levy está en el foco de la prensa del corazón internacional desde que se hizo viral el vídeo de la exmujer del actor, Elisabeth Pérez, en su casa con la Policía, porque el intérprete estaría presuntamente con otra mujer.

Este viernes, TardeAR ha conseguido hablar en exclusiva con la hermana "secreta" del protagonista de Café con aroma de mujer. "Ella es hermana secreta porque ha querido serlo hasta el momento", ha contado Álex Álvarez, el periodista detrás de la entrevista.

La joven de 33 años, llamada Darice Gutiérrez, tendría desde hace muchos años relación con el actor, y por ello ha salido en defensa de su hermano: "Lo está pasando muy mal, está sufriendo mucho".

"No me parece bien lo que está haciendo Elizabeth, porque estas son cosas que deberían resolverse personalmente, no en algo que reconozca el público", ha defendido la presunta hermana de Levy.

Así, ha expresado para el programa de Telecinco que está dolida por lo que le ocurre a su hermano: "Me duele todo lo que está pasando, porque entre ellos nunca ha habido esa polémica".

"Siempre han mantenido su relación reservada, lejos de la publicidad y de los problemas [...] los niños son los más afectados", ha defendido Darice.

De esta forma, ha insistido: "Las cosas entre una pareja se deben resolver en privado y conversando, hablando, no formando escándalos por cualquier cosa".

Darice se ha mostrado confusa ante el comportamiento de Elisabeth, la exmujer de William: "No sé por qué está haciendo esto. A lo mejor es que como está dolida... Él es muy transparente, muy buena persona y se deja querer solo".

Por último, la presunta hermana del actor le ha mandado un consejo a Elisabeth: "Que piense principalmente en sus hijos, que son los más afectados, y que trate de hablar las cosas en privado con él y trate de resolverlas".