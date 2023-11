Gustavo sorprende con su versión sobre la polémica con las Campos: "Se enfadaron"

Ahora que está fuera de la carrera por el premio, expulsado disciplinariamente por la organización de GH VIP, Gustavo ha podido ver qué se ha dicho de él en estas semanas fuera de la casa.

El que fuera chófer y mano derecha de María Teresa Campos explicó este domingo cómo se sintió en Guadalix, tras la reciente muerte de la matriarca. "Ha sido muy duro, era muy reciente y cuando me despertaba por las mañanas siempre me acordaba de ella y me sentía incluso un poco culpable. Creo que estaría orgullosa, siempre me dijo que si tenía una oportunidad tirase para adelante y eso es lo que he hecho", señaló, sincero.

Además, aclaró que, en alguna ocasión, no se sintió querido por la familia Campos. "No me sentí querido en el momento en el que se me atacó cuando se me acusó, yo sentí que necesitaba más cariño de ellas, pero después lo aclaramos todo. Yo las considero como unas hermanas. No entendí cómo a veces defendían a otras personas".

Sobre las grabaciones de las que fue acusado, dijo: "¿Dónde están las 1000 horas de grabación? No existen. Solo hay una y se lo conté a ellas. Tengo muy mala memoria, por un tema mío con Carmen la grabé, pero solo por enseñársela a una persona, una tontería, un error".

Otra de las cuestiones polémicas, su renuncia, fue aclarada por su protagonista. "Presenté la renuncia porque quería seguir con ella (María Teresa) a su lado, pero no quería seguir cobrando un sueldo. Para mí ella era mi vida y me sentía una carga económica para ella", explicó Gustavo tras las palabras de Alejandra, que dijo no entender la renuncia de este.

Además, el chófer aseguró que existió la petición de la familia de María Teresa Campos hacía él de que se firmase un contrato de confidencialidad. "Me pareció una ofensa para mi persona. No lo firmé, porque, después de 34 años a su lado, me parecía fuera de lugar. Sé que se enfadaron".

Pese a estas polémicas, y tras asegurar que ha hablado muy poco con Carmen al salir y con Terelu nada, Gustavo afirmó que quiere quedar con ellas y mantener una buena relación. "Las considero mi familia y yo tengo el respeto y el cariño de las dos", concluyó.