Gran polémica por el reto de Marieta en 'Supervivientes' a cambio de ver a su madre: "Se están pasando demasiado"

Marieta se enfrentó a la 'Mesa de las tentaciones' de Supervivientes, donde Laura Madrueño ofrecía retos a cambio de suculentas recompensas. En el caso de Marieta, le ofreció cortarse 60 centímetros de sus 80 de pelo: "A cambio de una recompensa muy especial".

La concursante aseguró que quería comida. "Estamos pasando mucha hambre", repitió en varias ocasiones. Además, se mostró muy preocupada por el corte de pelo: "No me he cortado el pelo en 24 años". Sin embargo, accedió, entre lágrimas, para poder ver a su madre, que estaba en la isla.

Este hecho no gustó nada a los espectadores, que comentaron en redes sociales la injusta situación, dado que el resto de concursantes se había reencontrado con sus familiares con retos muy sencillos, como Ángel Cristo, a quien Laura le chivaba las respuestas de las preguntas.

Marieta acepta cortarse SESENTA centímetros de pelo por reencontrarse con su madre 😱



🏝️ #TierraDeNadie13

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/2AXHOWUdg1 — Supervivientes (@Supervivientes) June 4, 2024

"Se están pasando demasiado con Marieta", comentaban muchos usuarios en X. "De tener el pelo por debajo del culo quieren que se lo deje por debajo de la oreja", señalaba @oliviaconrod.

Se están pasando muchísimo con Marieta

De tener el pelo por debajo del culo quieren que se lo deje por debajo de la oreja?#TierraDeNadie13 — 𝕺𝖑𝖎𝖛𝖎𝖆 💫 (@oliviaconrod) June 4, 2024

Es injusto lo de Marieta. Ninguno tuvo una prueba tan dura para ver un familiar. Ya se están pasando.#TierraDeNadie13 — Angel💜🦀 (@Angel89474273) June 4, 2024

Me parece injusto que por ver a su madre que es SU DERECHO como tuvieron todos , engañen a Marieta para que se corte 60 cm cuando empezaron en 15 cm #TierradeNadie3 — ✿Vэя๏иเ¢ล ƒяลи¢ ✿ (@VeronicaCarva94) June 4, 2024

A pesar de todo, la chica acabó cortándose el pelo. De 85 centímetros a 60, por ver a su madre. "¡Me he ofrecido a raparme el pelo por ti!", le sorprendió María, madre de la joven, que reconocía que era un reto muy complicado para su hija.