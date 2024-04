Gorka, tras sufrir una picadura de escorpión en 'Supervivientes' y ser atendido por el equipo médico: "Estamos vivitos y coleando"

Gorka tuvo que ser atendido por el equipo médico de Supervivientes tras sufrir una picadura de escorpión en la mano durante el domingo. El concursante comenzó a gritar asustado, mientras que sus compañeros estaban haciendo sus tareas.

"¡Un médico ya!", vociferó el chico mientras sus compañeros estaban asustados. El doctor llegó y le tomaron la tensión e hicieron los chequeos necesarios. "Siento el veneno dentro", se quejaba.

Aurah Ruiz, mientras tanto, intentaba atrapar con un palo al arácnido. Lo consiguió y lo devolvió al bosque con cuidado. "Acumulando experiencias en Supervivientes", reflexionó Gorka.

Sandra Barneda, en directo, le felicitó por su actitud positiva. "Pensé que me tendrían que amputar el dedo o salir corriendo al hospital", confesó Gorka. "Mis compañeros y el doctor me cuidaron muy bien", añadió.

"Cuando me dijeron que no era grave, me calmé", aseguró con una sonrisa tras escuchar sus quejas en el vídeo proyectado. "Aquí estamos, vivitos y coleando", presumió.

Sandra Barneda dio paso al humor: "Siendo del norte, te lo tengo que preguntar, ¿cómo está el escorpión?". Gorka contó la hazaña de Aurah. "Él se lo quería comer", bromeó Ángel Cristo.