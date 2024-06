Gonzalo Bernardos, sobre la ayuda por crianza de Yolanda Díaz: "Hay que ser muy cuidadosos con el dinero público"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto esta semana sobre la mesa una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por hijo defendiendo que esta medida debe ser "un gran acuerdo de país".

Sin embargo, la medida, que según ha señalado Díaz estaría pensada "para apoyar a la inmersa mayoría de las familias con hijos e hijas menores" y que no discriminaría por renta, ha contado también con detractores. Entre ellos, el economista Gonzalo Bernardos, quien se ha mostrado en contra de la ayuda en el programa Más Vale Tarde de La Sexta.

Para Bernardos, que ha indicado que le gustaría saber "el motivo de la prestación", la ayuda podría ser una buena opción si lo que pretende "es aumentar la natalidad". Pese a ello, cree que en este proceso hay dos factores que hay que tener en cuenta: "La gente que tiene menos dinero no tiene más hijos aunque los quiere por motivos económicos y a la gente que tiene dinero no le representa para nada estos 200 euros".

Por ello, el economista ha indicado que es una medida que no hace "nada" por quienes tienen una buena situación económico, pero sí lo hace por "quienes van justos a mitad de mes", así que ha exigido al Gobierno que diferencia "a los que necesitan y a los que no".

"Que se la puedan dar a los nietos de Ana Patricia Botín... no estoy de acuerdo" ha incidido Bernardos. Asimismo, el colaborador ha explicado que hay que ser "muy cuidadosos con el dinero público" porque sirve "para que los que más tienen ayuden a los que menos tienen, no que volvamos a ayudar a los que ya tienen".

El economista ha concluido así asegurando que el planteamiento de Díaz es incorrecto por dar 200 euros "a todos los que tengan hijos menores de 18 años y ganan 50.000, 60.000 u 80.000 euros".

"No sirve para incrementar la natalidad", ha espetado: "Ese dinero habría que destinarlo a los que menos tienen, me parece fabuloso. No les daría 200, les daría 400 con lo que me ahorro no dándoles nada a los que más tienen".