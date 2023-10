'GH VIP' tiene nuevo concursante: expulsión tras una fuerte bronca en la casa

Naomi, Avilés y Yiya, que entraron en la casa de GH VIP la semana pasada, ya saben su destino. Durante la gala del pasado jueves, Naomi se convirtió en uno de los nuevos concursantes de pleno derecho, al ser elegida por la audiencia.

Este domingo la cosa estaba entre Yiya y Avilés, que se enfrentaron a la decisión de la audiencia que finalmente decidió que fuera el periodista el nuevo concursante de la casa más famosa de España.

La decisión del público llega tras unos días turbulentos en los que la casa se ha convertido en un polvorín, precisamente, y sobre todo, por la presencia de Yiya.

La extremeña le declaró la guerra a Naomi, que, a la vuelta de Avilés, fue la primera en pronunciarse respecto a la salida de su enemiga. "Estoy un poco que no me fio de vosotros, no sé si se va a volver a abrir el ascensor", señaló.

Y es que, según señalan varios medios, Yiya habría tenido un fuerte encontronazo con Naomi, aunque desde la realización del reality pinchaban otra señal cuando el altercado se volvía más violento tras el cual la organización habría separado a las concursantes, llamándolas al confesionario.

Además, no habrían dejado que se cruzaran en el camino siquiera. "Yo también he ido por ahí para no cruzarme con ella. Me han sacado por ahí y he entrado por el ascensor", relataba la valenciana, que señalaba la cruz de cámaras.