El gesto de Sofía Suescun y Abraham García que cabrea a Marta Peñate en 'Supervivientes': "Me están toreando"

Abraham García y Sofía Suescun fueron puestos a prueba en Supervivientes All Stars, donde Poseidón les hizo una tentadora oferta con dos opciones. Pero la decisión final del dúo, acabó desencadenando una fuerte pelea entre los concursantes en la palapa del jueves.

"Podéis comeros la tarta entre los dos ahora o ir a la playa, decir este trabalenguas y que todo el mundo coma una recompensa menos suculenta", decía el pergamino. Ambos eligieron comerse la tarta entre ellos y mantenerlo en secreto para sus compañeros.

Cuando el resto de compañeros se enteró de lo que pasó, se lio parda. "¡Yo no lo hubiera hecho!", se quejaba Alejandro Nieto. "Yo pienso que me están toreando y me pregunto si soy tonta", decía, muy enfadada, Marta Peñate.

"Dicen que tuvieron el detalle de no cenar, pero se comieron el arroz del mediodía después de haberse comido una tarta entre los dos", se quejaba la periodista. "Yo hubiera compartido con mis compañeros, pero en caso de no hacerlo, no me hubiera comido el arroz de todo", señalaba Peñate.

Logan y Bosco también estuvieron de acuerdo: "Yo no haría eso". Lola, por su parte, no se creía a situación: "Daba por hecho que no habían comido y encima lo pintan como un castigo hacia nosotros".

Sofía y Abraham y su egoísmo



Eligiendo la opción A y comerse ellos solos la tarta. Lo del grupo nada. Cuantas ganas de ver a estos dos expulsados



#SVAllStarsGala4 pic.twitter.com/i1BLtM2XHf — Barbie B (@Darkname300) July 11, 2024

Abraham confesó que se arrepentía de lo que había sucedido: "Me siento muy mal". Sofía Suescun, por otro lado, explicaba lo del arroz. "Queríamos mantener el secreto y si no hubiéramos comido os habríais dado cuenta", explicaba. "Sabía que este lío se iba a montar", aseguró.