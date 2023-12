Genoveva Casanova se encontraría fuera de España e "incomunicada hasta por prescripción médica", según Beatriz Cortázar

Genoveva Casanova continúa apartada de la vida pública a causa de las fotografías que la situaron pasando la noche en Madrid junto al príncipe de Dinamarca. Este jueves, la periodista Beatriz Cortázar ha retransmitido su última conversación con la filántropa.

"Ella es la primera que no quiere hacer declaraciones. Llevaba mucho tiempo sin localizarla, pero al final sí la he podido localizar", ha explicado la periodista.

"Está incomunicada hasta por prescripción médica", ha asegurado la colaboradora del magacín de Antena 3. De hecho, ha detallado: "Le han recomendado que conexiones las justas, y el teléfono lo mira una serie de momentos al día y luego lo desconecta".

No obstante, Cortázar ha asegurado que "está bien": "Está fuera de España y está intentando llevar esto con normalidad". "Lo mejor que puede hacer es no hablar, no conectarse y no estar pendiente de todo", ha insistido.

En cuanto a los rumores de la filtración de su quedada con Federico de Dinamarca, Cortázar ha defendido: "Os puedo asegurar que Genoveva Casanova ni lo ha filtrado ni le ha beneficiado". De hecho, ha explicado que "le ha perjudicado": "Tenía, entre otros proyectos, uno de televisión muy interesante que no va a hacer y ha perdido".

"Estaba muy metida en la dinámica de concursos en los que se lo pasaba bien y ganaba dinero, pero ha perdido eso, su intimidad, su relación con su gente porque no puede estar en la ciudad donde vive...", ha dicho la colaboradora. "Ha perdido seguramente hasta una amistad con Federico de Dinamarca", ha remarcado la periodista.