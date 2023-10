Gema López, tras su fichaje por 'Espejo público': "Siempre iré con la mochila 'Sálvame', pero estoy orgullosa"

Los rostros de Sálvame están encontrando hogar profesional más pronto que tarde, y Gema López lo hizo a principios de septiembre como copresentadora de Más Espejo, la sección del corazón de Espejo público. Y parece que la periodista está más que contenta de esta nueva etapa, sin olvidar su pasado.

El exrostro de Mediaset no deja atrás a las amistades del pasado, y así lo demostró en la presentación de El libro que salvará tu relación de pareja, nuevo libro de Cristina Soria, quien fuera la analista de los gestos de los invitados de Sálvame y el Deluxe.

Allí, López no solo se reencontró con excompañeros de cadena, sino que también valoró positivamente su etapa en Telecinco y su nuevo trabajo. "Siempre iré con la mochila Sálvame, pero estoy orgullosa de esa etapa, soy lo que soy por los años que he estado allí", declaró a Pronto.

"Ahora estoy superfeliz en Antena 3, pero no sé qué pasará en un futuro", añadió la periodista. Además, no es su primera vez en los platós de Atresmedia, pues ya trabajó en Sabor a ti y Dónde estás corazón. "Me siento supermimada y Susanna Griso me lo está poniendo muy fácil".

"Encima estoy con Alberto Díaz, para mí ha sido una seguridad y confianza tenerlo a él", sostiene sobre el exdirector de Sálvame, que ahora es director de Más Espejo.

También tuvo palabras para Jorge Javier Vázquez, el cual regresó a televisión con Cuentos chinos pero terminaron cancelándole el programa: "Le mandé un mensajito, pero sé que necesita su tiempo. Yo creo que él sale de todas, que esto ha sido un bache que se borrará rápidamente".

"Él es un maestro de la comunicación, creo que maneja los tiempos televisivos como muy pocos en la tele lo hacemos y yo estoy convencida de que, muy pronto, volverá a existir un proyecto para él", concluyó Gema López.