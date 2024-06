Gema López se deshace en halagos con los colaboradores de 'Ni que fuéramos': "Me han robado la siesta, lo están haciendo muy bien"

Tras el fin de Sálvame, las tardes se quedaron vacías para muchos espectadores, aunque esta pérdida ha durado menos de un año. La llegada de Ni que fuéramos a plataformas y al canal Ten ha supuesto la reaparición de algunos de los colaboradores más conocidos de la prensa del corazón.

Prueba del cariño de los espectadores están siendo los datos de audiencia obtenidos, tanto en internet como en televisión. Por eso, algunos de los que fueran tertulianos del ya extinto programa de Telecinco han querido dar la enhorabuena a sus excompañeros. Y una de ellas ha sido Gema López.

La presentadora se encuentra actualmente trabajando en Espejo Público, pero no ha olvidado los años que pudo estar junto a Lydia Lozano, María Patiño o Víctor Sandoval, entre otros. "Me han robado la siesta. ¿A que es buen titular? Lo están haciendo muy bien", ha asegurado, muy emocionada, a Europa Press.

La periodista ha sido una de las invitadas al quinto aniversario de Atresplayer. Y, aunque ahora trabaje en la competencia, a ella poco le importan las rivalidades a la hora de hablar de sus amigos: "Se merecen que todo les vaya muy bien, tengo contacto y yo les veo, a mí no me acompleja decir 'yo veo Sálvame' y creo que de ahí van a salir muchas cosas".

Además, ha querido tomar partido en el enfrentamiento entre Belén Esteban y Terelu Campos. Y es que, aunque entiende el porqué del enfado de ambas, lo cierto es que hay ciertas actitudes con las que no llega a congeniar. "Ha dicho algo que no le gustaba a Belén, Belén dijo algo que no le gustaba a Terelu, Terelu ha contestado y a mí la respuesta de Belén no me gustó. Yo soy de las que me mojo y lo digo como si estuviera en el programa", ha asegurado.