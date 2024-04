Gema Fernández, colaboradora de 'Así es la vida', desvela que la representante de Gustavo 'el chófer' es Yola Berrocal

Continúa la controversia entre Gustavo, el que fue chófer de María Teresa Campos, y Carmen Borrego. Y Así es la vida ha esclarecido algunos de los puntos clave del trabajo del exconcursante de GH VIP en televisión.

Ha sido Gema Fernández quien ha detallado el tipo de función de Gustavo en Mediaset. Y, al hablar del tema, ha sorprendido al resto de colaboradores, sobre todo al señalar quién es la representante del chófer.

"Hoy me ha llamado su representante, me he quedado muy sorprendida de quién era [...] Tiene representante y es Yola Berrocal", ha lanzado la colaboradora. "Yola es muy buena gestionando, sobre todo realities", ha señalado entonces Carmen Alcayde.

"Yola es tan buena representante que hoy me ha llamado porque ayer yo dije que Gustavo era un traidor, y ella quería hablar conmigo para aclararme algunas cosas", ha explicado Gema Fernández.

La periodista ha pasado entonces a enumerar lo que le había comentado la artista: "La primera es que Gustavo no estaba ahí [en televisión] para hablar de lo que le ha pasado con Carmen, sino que es colaborador fijo de TardeAR".

Sin embargo, Sandra Barneda ha señalado: "Las dos veces que ha estado [en TardeAR] ha sido para hablar de Carmen Borrego". Por otro lado, Gema Fernández ha explicado la segunda cosa que le comentó Berrocal: "Me dijo que nos estamos equivocando con Gustavo, que no es un traidor".