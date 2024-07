La gamberrada por la que Daniel Guzmán se partió el brazo de joven: "Fingí que me había caído de la cama para que no me pillaran"

Tras hablar de sus dos premios Goya en 100% únicos, Daniel Guzmán se centró en su juventud. El actor respondió las preguntas de los 30 reporteros y reporteras que padecían TEA (Trastorno del Espectro Autista), concretamente sobre su época más traviesa.

"Una noche me fui de casa para hacer grafitis en Puerta de Toledo", comenzó a relatar el hombre. "Era una hora de camino desde mi casa, y lo dejé todo puesto para que pareciera que estaba allí", confesó, desatando las primeras risas de los entrevistadores.

El joven Daniel se puso a grafitear en un segundo piso de un edificio, con la mala suerte de que apoyó mal el pie en un momento dado: "Me caí y me rompí el brazo por siete sitios distintos".

Sin embargo, Guzmán sacó sus dotes de actor cuando llegó a casa. "Fui conduciendo mi bici con un solo brazo", explicó. "Cuando llegué a mi casa serían las cinco de la mañana y me metí en la cama", añadió. Poco tiempo después, su madre le despertó para ir al colegio.

"Fingí que me había caído de la cama para que no me pillaran", dijo entre risas y encendiendo las risas del resto de participantes. "Mi madre me dijo: ¡si tienes pintura en las manos! Tú te has escapado", recordó, con más risas aún.