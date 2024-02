Gabriela Guillén, sobre Bertín Osborne: "Se podrían haber solucionado las cosas mucho antes sin necesitar intermediarios"

Desde que Gabriela Guillén anunció su embarazo y aseguró que el hijo que esperaba era de Bertín Osborne, con quien había mantenido una relación, los medios de comunicación han estado pendientes de cada paso de la modelo y el cantante, que ha decidido desentenderse de la crianza del que podría ser su hijo.

Este fin de semana, Guillén, que ha asegurado en repetidas ocasiones que no quería responder a las preguntas de la prensa, se sienta en el plató de ¡De viernes! para responder a las preguntas formuladas por Beatriz Archidona y el resto de sus colaboradores.

Sin embargo, en la puerta de su casa se han congregado varios medios de comunicación para conseguir alguna declaración de la modelo. Así, Vamos a ver ha podido hablar con la modelo, quien ha destacado que ha llamado "varias veces" a Bertín Osborne.

La paraguaya ha agregado que tiene todas las conversaciones y fotos con el cantante: "Lo tengo todo. He llegado a pensar que me ha vendido. Le he mandado notas de audio. Se podrían haber solucionado las cosas mucho antes sin necesitar intermediarios".

Finalmente, la reportera del matinal ha señalado que "Gabriela ha retomado su profesión, su vida de modelo": "La hemos visto con su maquilladora de confianza y ejerciendo de modelo para ella".