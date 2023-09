Y ahora Sonsoles ha contado con Gabriela Guillén en su plató en su sexto mes de embarazo. La joven, que espera un hijo de Bertín Osborne, ha contado cómo ha sido su vida estos últimos meses.

Es la primera vez que ha estado en un plató de televisión, pero la joven ha contado detalles de su situación actual. "Ya me siento mejor y me siento con fuerza para trabajar". "Es para el 31 de diciembre, así que como sea el primer niño del 2024 ya será...", ha lanzado con humor

No obstante, se ha puesto seria al hablar de todo lo que ha pasado: "Al principio fue bastante duro". "Él reaccionó sorprendido, como yo cuando me enteré de la noticia", ha contado de cuando se enteraron tanto ella como Osborne.

Sobre lo que le comentó al enterarse, Gabriela ha explicado: "Él es muy sincero y me dijo: 'Me estás jodiendo. Gorda, ¿de verdad?'". "Yo entiendo que él reaccione de esa manera porque son muchas cosas, es la edad y las maneras", ha expresado la invitada de Y ahora Sonsoles.

Por otro lado, ha contado que ninguno de los dos quería que su relación saliera a la luz. "Me molesté cuando confirmó lo del embarazo, porque quedamos en no confirmar nada", ha confesado.

No obstante, Grabiela Guillén ha añadido: "Ahora tenemos una relación buena, y queremos que el bebé esté bien y los dos le querremos". Por esta línea, no ha cerrado la puerta a volver con Bertín Osborne: "Nunca se sabe".

Por otro lado, la invitada no ha querido revelar el sexo del bebé: "Ya lo sabréis". "No he decidido si va a estar Bertín en el parto, pero eso lo tiene que decidir él. Él sabrá si quiere estar", ha detallado. "Quiero recalcar que siempre me ha tratado muy bien", ha añadido Gabriela.

Sobre las personas que critican al cantante, ha opinado: "Cada uno que haga lo que quiera, pero tienen que tener en cuenta que él tiene familia". "Él se hace responsable de las cosas, da la cara, y se hace responsable de su hijo", ha dicho, emocionada.