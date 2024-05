TardeAR ha podido hablar con Gabriela Guillén después de haber pasado unos meses en Paraguay con su hijo y su familia, y se ha mostrado harta del trato que está recibiendo.

"Estoy bastante cansada e indignada de volver a lo mismo. Yo estaba bastante arropada con mi familia. Estaba en mi finca allí, donde estoy divinamente y vengo y se me toca las narices y no lo voy a consentir", ha expresado en una llamada para el programa de Telecinco.

Asimismo, la expareja de Bertín Osborne ha hecho referencia así al último insulto que recibió de una persona en la calle: "De repente otra vez vuelven a lo mismo y se meten conmigo por ser madre soltera y tener un hijo de una persona famosa".

Guillén ha insistido en que ella es la única que está sacando adelante a su hijo: "Yo lo único que he hecho es trabajar [...] No le debo absolutamente nada a nadie". "Están diciendo que me están ayudando, pero yo hasta ahora no he visto un céntimo de nadie", ha declarado, en lo que podría ser una 'pulla' al artista.

La empresaria ha señalado que solo tiene "la ayuda del Estado" en cuanto a su maternidad. "Quien tenga hijos sabe lo que cuesta mantenerlo, no es 1.000 o 2.000 euros, cuesta más", ha expresado.

Asimismo, Gabriela Guillén ha lanzado: "Lo voy a sacar adelante como si tengo que trabajar de 'chacha' para complementar". "No voy a soportar insultos en redes sociales y todo, que parece que tengo una vida idílica".