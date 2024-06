Gabriela Guillén anuncia medidas contra la portada en la que aparece con su hijo: "Se han sobrepasado todos los límites"

Gabriela Guillén ha negado categóricamente que la portada publicada en la revista Diez Minutos, donde aparece junto a su hijo en la playa, fuera pactada. La implicada ha manifestado su indignación ante lo que considera una invasión a su intimidad y a la de su bebé y ha detallado la persecución a la que fue sometida por un paparazzi.

Según ha informado este martes Así es la vida en exclusiva, la protagonista recurrió la Guardia Civil después de una persecución que comenzó en Madrid y culminó en Valencia.

Guillen ha compartido estos detalles con su amiga y colaboradora en el programa, Raquel Arias, en un audio que posteriormente ha sido transmitido por el programa, tras recibir la autorización correspondiente por parte de la involucrada.

"Nos siguió un calvo con barba desde Madrid porque estaban debajo de mi casa. Nos estaban esperando desde primera hora de la mañana que salimos de Madrid. Y ahí, en Valencia, nos siguieron todo el trayecto. Llegamos a Valencia y llamamos a la Guardia Civil, cogimos el coche de mi amiga, nos metimos a un parking y de ahí nos fuimos a la playa y miramos por todos lados si estaban los paparazis", ha explicado.

La empresaria ha expresado su frustración y enfado respecto a la publicación de las imágenes: "Por eso me extraña y me cabrea que hayan sacado eso porque hice todo lo posible para que no me vieran, para que no me pillaran con mi hijo que era la primera vez que iba con él a la playa y me da muchísima rabia que encima me tengo que aguantar que digan que era un posado, si lo hubiera querido hacer o habría hecho con mucha clase, más especial, no esta clase de barbaridades que están sacando"

Con indignación, Guillén ha mostrado su descontento no solo por la invasión de su privacidad, sino también por la difusión de información falsa."Tengo que aguantar que digan mentiras, por lo menos que de la cara la gente que hace estas cosas. Estoy muy cabreada, sobre todo respecto a mi hijo", ha explicado.

Por todo lo expuesto, ha asegurado que piensa tomar medidas: Veré cómo puedo sacar esto, lo tienen que pagar lo que están diciendo de alguna manera y esta portada que se pasa todos los límites. Yo en ningún momento saco a mi hijo, ni siquiera el nombre y que se hagan estas cosas me parece fatal".