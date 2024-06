Gabriela, decepcionada por su cita en 'First Dates': "No hay 'feeling', lo cambiaría entero"

"Cuando estoy en el mar siento una relajación que el mundo de la ciudad no me da. Dentro del agua me noto más tranquilo", afirmó Rubén en su presentación en First Dates.

Laura Boado le recibió a las puertas del restaurante de Cuatro y le preguntó al comensal a qué se dedicaba: "Soy profesor de Historia y trabajo de instructor de buceo".

"Mis amigos me apodan Aquaman porque paso el 90% del tiempo en el agua o en la playa que en mi casa", le contó el valenciano a la camarera gallega.

Rubén, en 'First Dates'. MEDIASET

Boado también sintió curiosidad por la trenza que llevaba Rubén: "A los 8 años me operaron de apendicitis y a mi compañera de habitación le prometí que no me la cortaría si salía antes que ella del hospital", explicó.

Su cita fue Gabriela, una brasileña afincada en Madrid con las ideas muy claras: "Quiero a un hombre que desee una relación seria, formar familia, que tenga estilo y el pelo largo, si no, no me vale", apuntó.

Pero nada más ver a su pareja de la noche afirmó que "la primera impresión ha sido que no había felling. No me ha gustado ni su ropa ni su pelo. Lo cambiaría entero".

Rubén y Gabriela, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más, pero Gabriela ya sabía cuál iba a ser el resultado final de la velada. Los celos de ella y el detalle de Rubén de no pagar la cena, sentenciaron la cita.

Al final, el valenciano comentó que "me ha gustado la cena, pero la he visto muy frenada durante la conversación". Ella admitió que "no me he sentido muy a gusto, no tenemos felling ni es mi prototipo", así que decidieron no tener una segunda cita.