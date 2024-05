Gabriel Rufián, a Thais Villas, en 'El Intermedio': "Cuando me entrevistas, es mi mejor rato de la semana"

Thais Villas visitó este miércoles el Congreso de los Diputados para preguntar a los políticos cómo gestionaban las discusiones en casa y así contárselo a los espectadores de El Intermedio.

Uno de los políticos con los que charló la reportera fue con Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso: "Cuando los hijos hacen que los padres perdamos los nervios, algo bastante común, ¿cómo reacciona?", le preguntó Villas al catalán.

"Yo he sido muy 'castigón', soy de castigar. Al punto de que mi hijo, que ya es mayor, cuando le miro, todavía me hace caso. Lo que no aguanto y creo que nadie lo hace, es que, en un lugar público, el típico niño o niña que se está portando mal, los padres les llamen la atención 50 veces", comentó Rufián.

Thais Villas y Gabriel Rufián, en 'El Intermedio'. ATRESMEIDA

"Me dan ganas de decirle que coja al niño o a la niña, que se lo lleve a un rincón y le explique que ya está", señaló entre risas el portavoz de ERC en el Congreso. Y señaló que "yo era de los que, a los míos, a la tercera me los llevaba al rincón".

La reportera también le preguntó por las peleas familiares, pero la respuesta del político le sorprendió: "Soy antipolémicas. Hablo muy poco, intento que hablen los demás, pasó de todo".

"Debe ser un jarrón cuando le invitan a una boda...", le dijo la oscense, a lo que Rufián le contestó: "La gente, cuando se toma un par de copas, me empieza a preguntar que cómo es Thais Villas".

La reportera, sorprendida, le dijo: "¿Y se queda callado?". A lo que Rufián le contestó: "Les digo que eres estupenda y maravillosa. Es mi mejor rato de la semana".