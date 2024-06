Gabriel Guevara le lleva a Broncano uno de los peores regalos de la historia de 'La Resistencia'

Gabriel Guevara y Denisse Peña acudieron a La Resistencia para presentarle a Broncano su nueva serie, Desde el mañana, que llegó a Disney+ el pasado 12 de junio.

Como es costumbre entre los invitados el espacio de Movistar Plus+, ambos le llevaron un regalo al presentador, siendo la actriz la primera en entregárselo.

"Es una piedra porque yo creo mucho en las energías. Me encanta y la que te he traído es para ayudar a dormir, para buenos comienzos...", le dijo la invitada al jienense, con guiño incluido para su próximo proyecto en RTVE.

Gabriel Guevara y Denisse Peña, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

A continuación, fue el actor el que le dio su regalo a Broncano, una bandera con el nombre de su marca de ropa: "Para que lo cuelgues por ahí. Había que aprovechar, no me jodas", reconoció el invitado entre risas.

El público le abucheó, algo que no le hizo mucha gracia a Guevara: "Ya os gustaría a vosotros, cabrones". Mientras que el presentador se sintió decepcionado: "¿Qué tipo de regalo es ese...?".

"No puedo colgarlo porque Movistar Plus+ no me deja. Voy a tener que doblarla y guardarla", aseguró Broncano mientras metía la bandera debajo de la mesa.

Luego, el actor intentó poner una pegatina en la cabina de Ricardo Castella y Grison, pero tampoco le dejaron: "Aquí no se pueden poner marcas comerciales", le advirtió el conductor del programa.

"¡Pensaba que en La Resistencia se podía hacer de todo!", exclamó el actor mientras veía como ni su bandera ni sus pegatinas tenían el fin que él deseaba. "Como regalo...", le dijo Broncano.

Guevara se sumó al obsequio de su compañera, la piedra atrapa energías: "Lo ha traído ella", exclamó el presentador, mientras que Peña admitió que "mira que pensaba que mi regalo era regulero, pero me has dejado bien".