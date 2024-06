Frena una agresión machista en plena calle en Granada: "El hombre la estaba agarrando por el cuello cuando llegué"

El pasado viernes, una pelea paró la circulación en pleno centro de Granada: un hombre de 60 años estaba agrediendo a su esposa agarrándola del cuello. La actuación de Antonio, que pasaba por allí con su vehículo, fue determinante.

Así, Antonio paró su coche en seco y bajó de este con el objetivo de socorrer a la mujer. El altercado generó un gran revuelo entre los testigos y el agresor trató de zafarse de Antonio, pero sin éxito.

Este miércoles, Vamos a ver ha podido contactar en directo con Antonio: "La cogió del cuello y le propinó un montón de puñetazos. Yo salí corriendo del coche y me abalancé sobre él. El señor a mí no me esperaba, le cogí del brazo y le apreté contra el volante para que no se moviese".

Tal como ha destacado Antonio, la mujer fue trasladada a un centro sanitario donde revisaron todas las heridas que tenía a causa de la paliza propinada por su acompañante. Sin embargo, optó por no denunciar la situación.

"Mi sorpresa fue que, después de todo esto, fuimos a un juicio rápido y, por temor, la mujer quitó la orden de alejamiento, dijo que el hombre es bueno, que nunca había pasado esto... Pero antes, delante de la Policía había asegurado que sí había pasado más veces", ha explicado Antonio.