Frank Blanco enseña sus pies en 'TardeAR' al descubrir el lucrativo negocio de una 'tiktoker'

Este miércoles, TardeAR se ha hecho eco de una curiosa y lucrativa tendencia: la venta de fotos de pies. Durante la emisión, el programa conectó con Naima Roura, una tiktoker que asegura haber ganado hasta 1000 euros por enviar imágenes de sus extremidades inferiores.

Roura relató cómo comenzó en este inusual negocio. "Fue pura casualidad. Me descargué una app para vender ropa usada, entre ellas unos tacones. Me los puse para que se vieran bien los tacones", explicó.

Sin embargo, al no lograr vender ninguna prenda y necesitando dinero, Roura recibió una inesperada notificación: "Recibo un mensaje en los tacones que dice 'Qué bonitos pies'. Le dije que si quería ver más eso tenía un precio, y me pagó".

Frank Blanco, tras escuchar su historia, le pidió a Roura que mostrara un pie en directo "gratis". A lo que Naima respondió con humor: "Si me hubieseis avisado, me hubiese hecho la pedicura". Blanco insistió, aclarando que su petición no tenía intenciones fetichistas sino meramente periodísticas. "¿Te animas o no?", inquirió.

Finalmente, Roura accedió, pero con una condición: "Si me enseñas tú los tuyos", respuesta que provocó una ovación en el plató. El presentador, ni corto ni perezoso, aceptó el reto: puso su pierna encima de la mesa, se quitó un zapato y un calcetín, y Naima, a través de la pantalla, hizo lo propio mostrando su pie.