Francisco, la mujer soldado, pide 50.000 euros discriminación al negarle el uso del servicio de señoras

Este viernes, TardeAR ha contactado a Francisco, conocida como "la mujer soldado", quien ha interpuesto una denuncia por discriminación ante el Ejército, por la que exige una compensación de 50.000 euros. La militar trans ha explicado que se están vulnerando sus "derechos fundamentales" al negarle acceso al servicio de señoras y, en su lugar, ofrecerle utilizar uno exclusivamente designado para ella.

La militar ha sostenido que se le está negando la igualdad al no permitirle cambiarse junto al resto de mujeres. Asimismo, ha argumentado que en la sociedad actual, el progreso es necesario: "Según la gente normal, yo me tengo que cambiar de nombre, me tengo que operar… hay que evolucionar".

En respuesta a la incomodidad que puedan experimentar otras mujeres al compartir espacios íntimos con ella, Francisco ha declarado: "Igual que yo estoy reclamando lo mío, que ellas reclamen lo suyo".

Posteriormente, al referirse a un episodio ocurrido en First Dates, en el que fue identificada como perteneciente al género masculino, Francisco se ha justificado expresando que desde su infancia ha sido comúnmente reconocida como un "chico".

Cuando Frank Blanco ha inquirido sobre la base legal de su denuncia, la soldado ha respondido: "Yo hay cosas que no puedo responder, yo no soy jurista".

Finalmente, Francisco se ha alterado con Laura Sánchez, después de que la actriz le preguntara el motivo por el cual se identifica como mujer: "Eso no lo pregunta ni un juez".