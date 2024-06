Francisco Camps reaparece en televisión tras ser absuelto de todos los cargos y asegura que quiere volver a la política

Tras ser absuelto de todos los cargos, Francisco Camps ha regresado a los medios de comunicación y lo ha hecho de mano de En boca de todos. El expolítico ha ganado todos los juicios que tenía pendientes y ha asegurado en el programa de Cuatro que se ha puesto en contacto con Alberto Núñez Feijóo porque quiere regresar a la política.

Después de varios años apartado de la política por estar investigado e inmerso en hasta diez procesos judiciales, Francisco Camps ya es completamente libre y la Justicia le ha dado la razón siendo absuelto de todas las causas.

"Siempre he tenido amigos dentro del PP que me han apoyado. Hablé con Feijóo el día de la absolución y me dio la enhorabuena. Quedamos en hablar en otro momento más oportuno", ha señalado el político en el plató de Mediaset.

Por su parte, Nacho Abad ha querido saber si alguien le había llamado cuando tuvo que dimitir por el escándalo de los trajes, a lo que Camps ha señalado: "Nadie me llamó. Yo hablé con Rajoy y le dije que estaba archivado en primera instancia, pero que podía dimitir. Él me dijo que en absoluto, pero en el año 2011 se abrió un juicio oral y me negué a que un presidente de la Generalitat se sentase en el banquillo. Por eso dimití".

El expolítico también ha querido aportar su opinión en lo que respecta al trato que se le está dando a Begoña Gómez: "Creo que Pedro Sánchez la está tratando muy mal, está utilizando a Begoña Gómez. La sacó a colación en los cinco días de reflexión y la volvió a sacar en la campaña electoral".

Finalmente, Francisco Camps ha recordado a su gran amiga, Rita Barberá: "La alcaldesa era una mujer superfuerte, tuvo un momento crítico personal, que es la presión mediática y política que se hizo contra ella cuando se vio inmersa en un lío. Fue muy duro para ella, la mató la presión social".