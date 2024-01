Continúa la guerra abierta entre Fran Rivera y su hermano Julián Contreras Junior por las distintas versiones de conflictos familiares que han dado en Telecinco.

Fran Rivera ha dado nuevas declaraciones en TardeAR. De hecho, sobre la entrevista de su hermano en De viernes, Fran Rivera ha detallado que no la ha visto: "He preferido no verlo para no pasar un mal rato".

"¿Que dice que yo me desentendí de mi madre? Me da mucha pena, porque sabe que no es verdad, y que lo diga...", ha expresado el torero a la información que le ha dado el programa presentado por Ana Rosa.

Por esta misma línea, Fran Rivera ha asegurado tener la conciencia tranquila con su madre, pero ha reconocido que "hay cosas que a lo mejor podía haber hecho mejor". "Evidentemente hay muchas conversaciones de mi madre conmigo que solo conocíamos ella y yo, ha defendido.

Si bien en esta última intervención de Contreras en la cadena el hermano menor expresaba que él podría estar interesado en hacer las paces Fran, Rivera no estaría de acuerdo con esa probabilidad.

"Hoy por hoy no creo que sea posible. Sobre todo que cómo puedes ir a despellejar a alguien y luego decir que me quiero reconciliar", ha expresado Rivera.

Cabe recordar que Julián Contreras ha llamado "soberbio, clasista, simple, avaro y machista" a Rivera. Por ello, Fran ha manifestado que "no es entendible" que su hermano no descarte que ambos se puedan llevar bien.

Sobre su papel en la vida de Contreras, ha defendido: "Uno no puede ejercer de lo que no es. Si uno es hermano mayor, que ejerza de hermano mayor. No puede ejercer de padre".