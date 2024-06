La fogosa cita de dos solteros en 'First Dates': "Me están entrando los calores"

Aunque, también tenían unos puntso muy negativos. Unai tiene varios animales, dos perros, un gato, un conejo y una cobaya, algo que a Eneko no le ha hecho especial gracia pues es "superalérgico" a los gatos. La conversación no parecía fluir, y por ello Laura intentó darles un neuvo tema de conversación: el amor.

Eneko no dudó en hablar sobre sus fetiches y sus relaciones sexuales sin ningún tipo de vergüenza, aunque a Unai esto no le gustó demasiado. La compatibilidad sexual siguió chocando hasta el punto de llegar al reservado. Allí, entre nervios, Eneko no pudo aguantar más.

"Me están entrando los calores, voy a tirar de la palanca", confesó, haciendo activar el modo intimidad para poder pedirle a Unai que le diera un eso en el cuello. Aunque, lo cierto es que a su acompañante no le llegó a gustar tanto como le gustaría: "Es un tipo con rollo, pero no me gusta".

Por eso, finalmente, aunque a Unai sí que le parecía bien tener una segunda cita, a Eneko le faltó "actividad". El amor no llamó a su puerta, por mucho que se lo pasaran bien.