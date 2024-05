'First Dates' se reinventa para el verano: un romántico hotel, cuatro carismáticas incorporaciones y el regreso de Lidia Torrent

Tras ocho años de éxito ininterrumpido, First Dates no solo no apaga su llama sino que vuelve a reinventarse con un formato veraniego que ya ha triunfado en países como Reino Unido, Italia, Holanda y Alemania.

Bautizado como First Dates Hotel, el programa toma la esencia que ya conocen bien los espectadores y la lleva un paso más allá. En esta ocasión, la experiencia no se limitará a las citas, sino que se verá también el antes y el después de las mismas.

Ubicado en un entorno idílico, en un bonito y romántico hotel de la costa mediterránea situado en la localidad alicantina de Moraira, el programa, de nuevo con Carlos Sobera al frente, mostrará la llegada de los solteros al hotel, cómo se preparan para la cita, la ya tradicional cena y también los momentos posteriores, donde las recién formadas parejas podrán disfrutar de las instalaciones de lugar así como de diversas actividades.

A su disposición tendrán el spa, el gimnasio, el jacuzzi, la zona de cóctel y chill out... Podrán disfrutar de veladas con música bajo la luz de las estrellas o incluso salir para conocer la zona y disfrutar de deportes acuáticos, rutas por la montaña, salidas en barco o de inolvidables puestas de sol en la playa. Y, por supuesto, tendrán la opción de pasar la noche juntos en la habitación, si así lo desean ambos.

Aparte de Sobera como director, el nuevo staff supone el retorno de Lidia Torrent como recepcionista y "gobernanta" del hotel, además de la incorporación de cuatro nuevos rostros: Adrián Pedraja como barman, Arianna Aragón y Rocío de Porres ‘Rolita’ a cargo de la atención y el servicio a las mesas y Sergio López, DJ Keko, en la doble función de camarero y DJ.