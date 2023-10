Un soltero de 'First Dates' confiesa la mala relación con su padre por ser gay: "Si me caso con una mujer, me compra un chalet"

Decenas de solteros acuden cada semana a First Dates en busca del amor o, al menos, pasar un buen rato. Cada uno tiene su historia y forma de ser en base a sus experiencias, aunque para algunos el pasado pesa más que para otros.

Este es el caso de Aitor, de 28 años, que se presentó al programa con el fin de encontrar a otro joven con el que mantener una relación. En este sentido, mientras esperaba a Dani, su cita, el soltero se sinceró con Carlos Sobera y le confesó un dato que el presentador no esperaba.

Sobera le había preguntado si había pasado alguna etapa complicada, refiriéndose a un cáncer de testículo que el joven había superado hacía poco. "No me gusta llamarlo cáncer porque no tuve tratamiento ni quimio ni radio, me lo detectaron a tiempo, lo quitaron y fresco como una lechuga", le respondió.

Sin embargo, Aitor decidió contar otra circunstancia que le ha marcado aún más en su vida: sufrió bullying en el colegio y, además, no tiene buena relación con su familia porque no aceptan que sea homosexual.

"Con mi madre es una situación complicada y mi padre me dice que, si me caso con una mujer, me compra un chalet", señalaba el galleo a Carlos Sobera al explicar que ante esta situación decidió dejar de hablarles.

Las palabras del joven no pasaron desapercibidas para el presentador, quien se sorprendió mucho por la actitud de sus padres. "Yo no soy nadie, pero hay que aceptar la realidad tal y como es, no se puede intentar cambiar a nadie", le animó Sobera.