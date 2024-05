Fernando Tejero, en 'El Hormiguero': "Mi mayor miedo es Hacienda"

Fernando Tejero visitó El Hormiguero este martes para presentar su nueva película, Historias, que llega a los cines el 24 de mayo. Se trata de once historias que reflejan que todas las personas son más parecidas de lo que piensan.

El filme habla de que no importa de dónde vengamos, quiénes seamos o dónde hayamos nacido, todos sentimos amor, miedo, felicidad, esperanza… y esos sentimientos nos unen.

"Me gustó tanto la película que decidí no cobrar. Es que el reparto es espectacular, por ejemplo, es la última actuación de Juan Diego", explicó el intéprete.

Pablo Motos le preguntó a qué le tenía miedo: "¿Al dolor, a la soledad, a Hacienda...?". El actor le contestó que "hay que hacerse amigo del dolor, y ahora estoy solo y me encuentro mejor que nunca".

"Pero Hacienda me da miedo. Cuando me llega una notificación a casa me tiemblan las piernas. Es lo que tiene ser uno de los que hemos pasado un registro", confesó.

Tejero añadió que "hasta que recojo la carta en Correos y veo qué es lo que es, no me quedo totalmente tranquilo. Así que sí, mi mayor miedo es Hacienda".