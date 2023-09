Fer se despide de Moisés en 'Pasapalabra': "Como favor personal te pido que ganes el bote"

Tras ser eliminado de Pasapalabra este jueves, Fer Castro se acercó a Roberto Leal y a Moisés Laguardia para despedirse del presentador y su rival durante 84 entregas.

"No voy a alargar esto porque estas cosas nunca me han gustado. Te voy a dar las gracias por estos programas con nosotros; por tu alegría, me lo has hecho muy fácil, me he reído muchísimo contigo", afirmó el conductor del espacio de Antena 3.

Que continuó diciendo: "Tu ironía, tu gallego, tus camisetas, tu inteligencia, tus bailes, tu saber estar. Para mí has sido uno de los grandes concursantes de la nueva etapa".

Fer y Roberto Leal, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Tras las palabras del sevillano, Fer hizo balance de su marcha: "Esto es algo que no ensaya porque nadie quiere pensar en este momento. Aunque sabes que va a pasar, no sabes cómo vas a reaccionar".

"La verdad es que no estoy triste porque es parte del juego y de la vida, todo es finito, todo se acaba. Enhorabuena a mi tocayo", afirmó el concursante gallego.

Después se dirigió a su adversario durante todos estos meses: "Gracias a Moisés por este tiempo, yo creo que estaría bien que te llevases el bote, así, como favor personal y altruismo puro".

"Gracias al público que nos ha arropado un montón todo este tiempo y gracias, Roberto, todo lo que has dicho es mutuo, menos lo del gallego", señaló.

Fer también tuvo palabras de agradecimiento al equipo del programa: "Desde Ana, la regidora, los del equipo de cámaras, sonido, peluquería, maquillaje... nos veremos en algún momento".