La familia de 'El Chumbo' amenaza a un equipo de 'Vamos a ver': "Os vais o voy a casa a coger lo que tengo que coger"

José, 'El Chumbo', el hombre de 37 años que se atrincheró en su casa de Campillos, en Málaga, con una escopeta y, después, huyó de la Policía, ha sido detenido por los agentes tras haber sido encontrado en el maletero de un coche a 200 metros de su casa. Ahora, las autoridades investigan si 'El Chumbo' escapó solo o recibió ayuda de otras personas.

Este jueves, un equipo de Vamos a ver se ha desplazado hasta Campillos para informar de la última hora del caso. Sin embargo, allí se han encontrado con los familiares y amigos del detenido, quienes han impedido que los periodistas hicieran su trabajo.

"La familia de 'El Chumbo' prohíbe a todo periodista o persona grabar en su calle y advierten de que a quien lo haga le van a romper el coche, le van a destrozar la cámara y le van a propinar una paliza", ha explicado Paco Ballesta desde Málaga.

Así, el matinal ha mostrado el momento de tensión vivido por el equipo trasladado al pueblo andaluz: "Aquí no tenéis que grabar nada más. Si quieres que esté tranquilo, tengamos la fiesta en paz. En la calle esta no hay que grabar más. No puedes hablar conmigo ni con nadie".

"Luego, una de las mujeres acababa diciendo que todo lo que había en el coche lo iban a destrozar y que a los que estábamos presentes nos iban a hacer daño. Incluso, dice 'os vais o voy a casa a coger lo que tengo que coger'. Pero bueno, esto como siempre... Nosotros hacemos nuestro trabajo, quien no quiera hablar, lo respetamos, pero si nos amenazan potencian que denunciemos cómo son y cómo actúan", ha señalado el reportero del matinal de Telecinco.

Por otra parte, el matinal ha podido hablar con una testigo que logró escapar de Campillos: "El jueves me estaban esperando este que se ha escapado y su mujer para darme una paliza. Ella me tiene celos, lo que no sé es de qué me tiene que tener celos. Además, están separados. Tengo tres costillas rotas, la nariz reventada y mira cómo me han dejado la cara. Me pegaron en el campo y me dejaron allí tirada. Querían matarme, seguro. Pensaban que me iba a morir allí como una perra. Le denuncié a la Guardia Civil y me dijeron que si lo volvía a ver les avisase".

"Anoche estuvo paseando, haciéndose el chulo por delante de mi casa. Les llamé enseguida y cuando llegaron a su casa, me han contado que otra vez estaba discutiendo con su mujer por los celos de ella", ha agregado la mujer.

Por su lado, Patricia Pardo, ha apuntado: "Yo esto lo pongo en duda, perdonadme. Más que nada porque no tiene lógica que si tú estableces un cerco policial formado por la Policía Local del pueblo, por la Guardia Civil de la localidad y limitas su salida, que además bajan negociadores de Madrid y cuando entran en la casa no está... quiero pensar que este hombre no estuvo en ningún momento atrincherado en la casa".