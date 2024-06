La faceta literaria de Juan de Val: de no acabar el instituto a vender miles de libros

Juan del Val ha ido ganando protagonismo en el equipo de El Hormiguero según han ido pasando las temporadas. El madrileño pasó del equipo de guion a formar parte de las tertulias de actualidad del programa.

Los martes, comparte mesa con Pablo Motos, María Dabán, Rosa Belmonte y Rubén Amón (también participaron Lolita, Gloria Serra, Miguel Lago o Goyo Jiménez) para hablar de la actualidad política.

Y los jueves, también charla de actualidad, pero también de noticias curiosas con el valenciano, Tamara Falcó, Cristina Pardo y Nuria Roca, además de tener unos minutos al final para su sección de 'El polémico'.

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Todas sus publicaciones: algunas con Nuria Roca

Su faceta literaria la comenzó a desarrollar junto a Nuria Roca, coescribiendo Para Ana (de tu muerto) en 2011 y Lo inevitable del amor, en 2012.

Ya en 2017 se animó a publicar en solitario la obra Parece mentira, pero su primer éxito como escritor le llegó con su obra Candela, con la que ganó en 2019 el premio Primavera y donde cuenta la historia de una mujer de mediana edad que regenta un bar de barrio con su abuela y su madre.

Después publicó la novela Delparaíso (que habla sobre los entresijos de una urbanización de lujo) en 2021, que cuenta con varias ediciones publicadas debido a su éxito.

Su último libro, Bocabesada, salió a la venta el 27 de septiembre de 2023 y presenta a varios personajes cuyo nexo de unión es una productora audiovisual imaginada por Del Val, pero basada en su dilatada experiencia en el sector.

Destinado a ser escritor

Cuando Del Val acudió como invitado a El Hormiguero para presentar Bocabesada, le contó a Motos una anécdota que le ocurrió y fue un augurio sobre su futuro profesional.

"Mi madre fue a comer a un restaurante cubano y la dueña, que era santera, le dijo que quería conocer al hijo que le daba problemas, o sea, yo", comentó.

"Fui a verla, me hizo un ritual y me dijo que iba a ser escritor porque un antepasado mío quería serlo y no consiguió, por lo que él me iba a dictar desde arriba lo que tenía que escribir. Yo, que trabajaba en una obra de la construcción, no me lo creí y mira...", recordó aquel día.

No acabó el instituto

En la actualidad, Del Val es un personaje muy conocido en televisión y un escritor premiado, pero él siempre destaca que dejó los estudios en 2º de B.U.P. (que equivale a 4º de la ESO en la actualidad) para trabajar en una obra.

Su afición a los toros le llevó a escribir a los periódicos, ofreciéndose como colaborador para hacer prácticas, haciéndose un nombre poco a poco.

Tras pasar por Radio Nacional, comenzó a trabajar en la revista Man, donde se encontró por primera vez con Nuria Roca, que ya triunfaba en televisión. "Soy consciente de que estoy donde estoy por ella", admitió Del Val.

"He sido el marido de Nuria Roca siempre y he estado tan encantado. La fama la he tocado de cerca siempre con ella, mi relación con la fama es de conocimiento antes de tenerla", comentó.

"Luego sales en El Hormiguero y todo el mundo te conoce y es algo que personalmente me encanta, jamás niego una foto con nadie. Entiendo eso de que la fama te cambia con 18 años, pero si te lo hace con 53 años es que eres un gilipollas", reconoció Del Val.